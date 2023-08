Jetzt Karten für das Konzert von French in Wien gewinnen

Im Jahr 2014 tauchte French 79 in der Musikszene seiner Heimat auf, und – wider Erwarten – erregten schon seine ersten Produktionen nicht nur im französischen Territorium Aufmerksamkeit. Die Single „Between the Buttons“ – ein kontemplatives, synthielastiges Juwel, das von einem wunderschönen Arpeggiator untermalt wird – ist eine Auskopplung aus seiner ersten EP „Angel“, die ihn sofort in die Liste der wichtigsten Produzenten der Gegenwart katapultierte.

Die BVZ verlost Tickets für „French“ am 5. Oktober im Flex in Wien. Kennwort: French. Einsendeschluss: 20. September.