Musical Güssing hat ein Konzept entwickelt, mit dem es dem Publikum möglich ist, bei dem Event live dabei zu sein. Musical Güssing bringt seine Produktion dieses Jahr auf Burg Güssing unter freiem Himmel dar. Premiere ist am 7. August, es werden bis 22. August sechs Vorstellungen – jeweils Freitag und Samstag – gespielt. „Footloose“ handelt von dem Schüler Ren McCormack, der von Chicago mit seiner alleinerziehenden Mutter in die amerikanische Provinz zieht. Dort stellt er fest, dass in dem verschlafenen Örtchen Bomont nicht nur Partys und Alkohol verboten sind, sondern sogar das Tanzen.

