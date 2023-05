Feuer und Flamme für die Feuerwehrjugend!

Dann schicke uns ein Foto oder Video – egal ob vom Training auf der Bewerbsbahn, einem gemeinsamen Ausflug, einer Übung oder dem Wettkampf, …. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

So machst du mit:

Lade das Foto oder das Video (30 Sekunden bis maximal 3 Minuten in Hochformat) via WeTransfer hoch und schicke uns einfach den Link mit Betreff: Feuer und Flamme an marketing@bvz.at. Name und Adresse der Feuerwehr nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 16. Juni.

Die Preisverleihung findet am 6. Juli in Gols statt.

Zu gewinnen gibt es:

‣ einen Anfängerkurs für 20 Personen in der Wakeboard Anlage in Klingenbach

‣ einen Gutschein für ein Kletterevent für bis zu 20 Personen im Sonnenland Seilgarten in Lutzmannsburg

Alle eingeschickten Fotos und Videos erscheinen auf www.bvz.at – Die schönsten Fotos und Videos werden sowohl in der Printausgabe als auch auf Socialmedia veröffentlicht.