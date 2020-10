Bei Kerzenlicht die ruhige, gemütliche Stimmung genießen und den Alltag hinter sich lassen – genau das erwartet die Gäste ab 18 Uhr mit dem Abendticket Deluxe in der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen.

In der Saunalandschaft kann man täglich gegen 20.30 Uhr eine Entspannungsreise in der Kieselsauna (im Sauna-Aufpreis inkludiert) genießen. An der Feuerstelle kann man den Tag entspannt Revue passieren lassen. Das Healthy Sunset Menü gibt es im Marktrestaurant bis 20 Uhr (gegen Aufpreis). Bei dem Abendticket Deluxe sind folgende Leistungen inkludiert: