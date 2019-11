Masters of Dirt ist zurück: Vom 13. bis 15. März 2020 geht es bei der Freestyle Evolution Tour in der Wiener Stadthalle heiß her.

Die besten Freestyle-Athleten der Welt setzen auf Mountainbikes, BMX-Bikes, FMX-Bikes, Snowmobiles, Quads und einem Buggy die Grenzen der Physik außer Kraft, die Fuelgirls aus England heizen dem Publikum mit sexy Feuershows ein und DJ Mosaken sorgt für coole Tunes. Bei Masters of Dirt wird allerdings auch in der Pause für Unterhaltung gesorgt: Von gratis M.O.D Tattoos über eine Fashionmeile mit rider-inspirierter Mode bietet die M.O.D Crew alles für einen unvergesslichen Eventbesuch. Nach der Show stehen alle Fahrer und Fuelgirls für Autogramme und Fotos zur Verfügung, bevor es im Anschluss zur legendären Afterparty in den Praterdome geht, bei der es gratis Eintritt für alle Showbesucher gibt.

Die BVZ verlost Tickets für „Masters of Dirt“ vom 13. bis 15. März 2020 in der Wiener Stadthalle.

Kennwort: Masters of Dirt.

Einsendeschluss: 16. Dezember.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern unter BVZ.at/ticketshop!