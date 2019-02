Seit 15 Jahren pilgern jährlich bis zu 30.000 Menschen in die Wiener Stadthalle, um sich von der legendären Freestyleshow „Masters of Dirt“ verzaubern zu lassen. Über 80 Athleten und Künstler sorgen dabei mit ihren spektakulären Stunts und Performances für einzigartige Stimmung und Begeisterung.

„Masters of Dirt“ steht für atemberaubende Stunts, gute Musik und sexy Girls, aber ebenso steht es für Innovation, denn wir geben uns Jahr für Jahr Mühe, um neue Showkonzepte auszutüfteln“, schmunzelt Mastermind Georgie Fechter.

Bei vier Shows an drei Tagen zeigen die Top-Athleten des M.O.D- Teams neue, atemberaubende Tricks, die bei den Zusehern pures Adrenalin freisetzen. Auf BMX, Mountainbikes, FMX-Bikes, Quads, Buggys und sogar Snowmobiles setzen sie die Gesetze der Physik außer Kraft und lassen nichts unversucht, um ihre Fans mit waghalsigen Tricks zum Staunen zu bringen. Dank der musikalischen Untermalung von DJ Mosaken und den Fire-shows der sexy Fuelgirls ist die Show eine einzigartige Erfahrung für jedermann.

Die BVZ verlost Karten für „Masters of Dirt“ am 15. März in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Masters of Dirt. Teilnahmeschluss ist der 20. Februar.

Tipp: Tickets gibt es auch im BVZ-Ticketshop!