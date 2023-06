Jetzt Tickets für den Familypark St. Margarethen gewinnen!

Der Familypark in St. Margarethen im Burgenland ist ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein rund um den Neusiedler See. Mehr als 31 Attraktionen und zahlreiche Spiel- und Kletteranlagen sorgen in vier liebevoll gestalteten Themenwelten für einen perfekten Ausflugstag für die ganze Familie. Darüber hinaus sorgen an heißen Sommertagen die zahlreichen Wasserattraktionen für willkommene Abkühlung. Ein besonderes Erlebnis ist die im Sommer 2022 eröffnete Wildwasserbahn Biberburg.

Die BVZ verlost Tagestickets für den Familypark in St. Margarethen. Kennwort: Familypark. Einsendeschluss: 5. Juli.