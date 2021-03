Ausgestattet mit einem Basiswert an Jetons versuchen die zwei bis vier Teams ihr Kapital bis zum Ende des Spiels zu vervielfachen. Dazu müssen die eigenen Jetons überlegt eingesetzt und die Begabungen der Gegner gut eingeschätzt werden. Wie viele Begriffe wird der Darsteller des aktuellen Teams wohl so geschickt zeichnen, mit Worten erklären oder pantomimisch innerhalb von 90 Sekunden so präsentieren können, dass sie seine Teamkollegen auch erraten? 0, 1, 2 oder sogar alle 3? Nur wer richtig tippt, wird mit einer Verdoppelung des Einsatzes belohnt!

Wir verlosen das Spiel „Activity Casino“. Teilnahmeschluss ist der 30.03.2021.