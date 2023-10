Jetzt Tickets für den Horitschoner Rotweinherbst gewinnen!

Am Samstag, dem 28. Oktober, findet in Horitschon von 10 bis 19 Uhr der Rotweinherbst statt. Gäste dürfen sich auf offene Kellertüren, den Duft des Herbstes, die eine oder andere Weinprobe aus dem Fass und natürlich das aktuelle Sortiment der teilnehmenden Winzer freuen. Es wird wieder ein Tag voller Entdeckungen, Freude am Genuss und gemütlichen Unterhaltungen bei vielen spannenden Kostschluckerln.

Mit den Horitschoner Oldtimer-Traktoren geht es von Winzer zu Winzer — einfach bei Bedarf zu- oder absteigen. Am Sonntag, dem 29. Oktober, ist es zusätzlich möglich, von 10 bis 12 Uhr Wein zu kaufen.

Die BVZ verlost Tickets für den Horitschoner Rotweinherbst. Kennwort: Rotweinherbst. Einsendeschluss: 18. Oktober.