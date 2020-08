Von 4. bis 6. September laden die Lutzmannsburger Winzerfamilien zur Weinriedenwanderung. An drei Tagen haben Weinliebhaber Gelegenheit, die Lutzmannsburger (Rot-)Weine sowie kulinarische Spezialitäten aus der Region am Hochplateau zu genießen und den Sommerausklang in den Lutzmannsburger Rieden zu feiern.

Weinbauverein Lutzmannsburg Weinriedenwanderung. In den Lutzmannsburger Weinrieden genießt man Wein mit bester Aussicht.

Kinder und Familien erwarten wieder ein spannendes Weinrieden-Spürnasenquiz und Goodies von der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau. Der Rundweg von zirka 2,5 Kilometer inmitten der Natur ist barrierefrei begeh- oder befahrbar. Lutzmannsburg hat nicht nur, aber ganz besonders in der warmen Jahreszeit eine große Vielfalt an Wein-, Genuss- und Naturerlebnissen zu bieten.

Die BVZ verlost einen „Rotweinerlebnis Lutzmannsburg Weinkarton“. Inhalt: 10 Flaschen Lutzmannsburger Spitzenwein, je ein Wein pro Weingut, sowie 2 hochwertige Weingläser „800 Jahre Weinbau in Lutzmannsburg“. Kennwort: Weinriedenwanderung. Einsendeschluss: 31. August.