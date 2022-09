Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Am 8. Oktober findet der 1. Blaufränkischland Marathon in Deutschkreutz statt. Dabei geht es nicht unbedingt darum, das Ziel in Bestzeit zu erreichen. Vielmehr steht das gemeinsame Genießen in Kombination mit Bewegung im Mittelpunkt.

Die BVZ verlost Startplätze für den Blaufränkischland Marathon am 8. Oktober. Teilnahmeschluss ist der 25. September.