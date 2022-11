Mit der BVZ einen Geschenkkorb von Felix Austria gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Seit mehr als 60 Jahren ist Felix Austria einer der renommiertesten und bekanntesten Lebensmittelproduzenten Österreichs. Das Produktportfolio von Felix Austria wächst stetig weiter: So gibt es das beliebte Felix Ketchup nun auch in der Glasflasche und die Felix Mayonnaise in der nachhaltigen Tube. Felix hat für jeden Gusto die perfekte Sauce zur Auswahl – von mild und cremig bis würzig-scharf und aromatisch. Auch Felix Sugo und Pesto – dürfen in keinem Haushalt fehlen.

Die BVZ verlost Geschenkskörbe von Felix Austria. Einsendeschluss: 9. November.