Wir verlosen das Buch "Ernährung - Worauf es wirklich ankommt"!

Lebenslang essen wir mehrmals täglich. Man möchte meinen, dass wir alle Experten in Ernährung sind und trotzdem wird es schwierig, einen roten Faden in der gesunden Ernährung zu finden. Viele Experten empfehlen völlig unterschiedliche Maßnahmen, ständig kommen neue Diäten und Weisheiten hinzu, die sich teilweise widersprechen. Einigkeit besteht lediglich darin, dass wir uns durch unsere Ernährung gesund erhalten oder in Krankheiten manövrieren können.

Die BVZ verlost das Buch „Ernährung – Worauf es wirklich ankommt“. Kennwort: Ernährung. Einsendeschluss: 31. März.