Für das neue Album und die begleitende Tournee hat Max Raabe herausgefunden, wie man gute Lieder schreibt: Man tut am besten nichts! Nur so kann Raum für den perfekten Moment entstehen, in dem die Muse küsst. „Ich bleib zu Haus und liege hier einfach nur so rum“ singt sich so leicht – im Titelsong. Aber die Realität sieht ganz anders aus.

„Der perfekte Moment... wird heut verpennt“, das aktuelle Live-Programm von Max Raabe und das Palast Orchester, verbindet mit Leichtigkeit die feine Ironie der Lieder aus den 20-er und 30-er Jahren mit dem schrägen Humor in „Raabe-Pop“- Songs wie „Guten Tag, liebes Glück“, „Ich bin dein Mann“ und „Willst du bei mir bleiben“ oder dem rasanten „Fahrrad fahr’n“.

