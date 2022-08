Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

„Alles in Weiß“ heißt es am 18. August ab 17 Uhr bei der Fête Blanche am Rotweingut Iby in Horitschon. Auf die Gäste warten Pizzen im Neapolitana Stil von Kevos Pizza und Musik von DJ Heli.

Die BVZ verlost Pizza von Kevos Pizza und Gin vom Rotweingut Iby. Einsendeschluss: 15. August.