Action und Unterhaltung: Karten für „Rings of Europe“ gewinnen

Am 19. März kehrt Pro-Wrestling zurück nach Eisenstadt und präsentiert den RoE March Madness’22. An diesem Tag werden sowohl der RoE Heavyweight Title, und der King of Europe Title als auch der GLAM! Womens Title verteidigt. Mit GLAM! und der RoE Mens Division hat man den perfekten Mix aus Action und Entertainment bei den Damen und bei den Herren.

Anmeldung zum Newsletter

Die BVZ verlost Tickets für „Rings of Europe“ am 19. März im E_Cube in Eisenstadt.

Einsendeschluss: 1. März.