Adi Hirschal & Die Brennenden Herzen im Kulturzentrum Güssing

Adi Hirschal treibt sich herum auf den musikalischen Schauplätzen der 60er, 70er & 80er Jahre. Erklärt, was ihm Tom Petty, Elvis Presley, Willy DeVille und Randy Newman bedeuten und warum er sie ins Wienerische übersetzen musste.

Wie kein anderer versteht Adi Hirschal es, sich mit seinem Publikum in den verrauchten Katakomben des Blues, an den Rastplätzen des Rock and Roll und auf den Kraftplätzen der Hippies zu verabreden, um das Leben im Allgemeinen und das Seine im Speziellen hörbar und fühlbar zu machen.

Die Brennenden Herzen:Dieter Kolbeck - KeyboardsLennie Dickson - SchlagzeugArnulf Lindner -E-BassAndy Cutic - Guitars

Wir verlosen Karten. Teilnahmeschluss ist der 8. September.