Adventkonzert in Pamhagen

Am 4. Dezember (Beginn 15.30 Uhr) ertönen wieder unverwechselbare Klänge von erstklassigen Künstlern. Erstmals tritt heuer ein Ensemble der Wiener Philharmoniker mit Ferry Janoska (im Bild) auf. Ebenso freuen darf man sich auf Annely Peebo, bekannt aus der Wiener Volksoper, und ihre jungen Talente. Karten zum Preis von 23 Euro sind in der Filiale der Raika und Spar Pamhagen sowie an der Abendkassa zum Preis von 25 Euro erhältlich. Der Reinerlös der Veranstaltung wird der Pfarre Pamhagen für karitative Zwecke zur Verfügung gestellt.