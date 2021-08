Das Barockjuwel Schloss Halbturn lädt 2021 die Besucher und Besucherinnen mit seiner diesjährigen Ausstellung in die Welt der leiblichen Genüsse. Der bunte Themenreigen der Schau erzählt von den Anlässen von Schlemmern und Prassern der Antike bis hin zum Dresscode, von den verschiedensten Einladungen zum Genießen, von den Festbräuchen wie auch vom Wandel der Tischkultur im Laufe der Jahrhunderte. Dank opulent in Szene gesetzter Tafeln und Tische, die in Klöster und Schlösser, wie auch in Nobelrestaurants, Wirtshäuser und einfache Bauernstuben entführen, öffnen sich eindrucksvoll die verschiedensten Zeitfenster. Die Ausstellung läuft bis 14. November, Dienstag bis Sonntag sowie feiertags jeweils von 10 bis 17 Uhr.

