Austropop in Mörbisch: Best of Austria 2022

Hits wie Wilds Wossa, Hoamatgfühl, Es braucht 2, Leb dein Leb’n,… wurden über Österreichs Grenzen hinaus zu Bestsellern. Unzählige Gold- und Platinalben, 3x Amadeus Austrian Music Award und viele weitere Auszeichnungen belegen den Erfolg der Seer. Am wohlsten fühlt sich die derzeit erfolgreichste Mundartband Österreichs aber auf der Bühne. Jeder der schon einmal dabei war weiß: Ein SEER Konzert ist ein Treffen mit Freunden. Sie bieten dem Publikum ohne Starallüren einen unvergesslichen und emotionalen Konzertabend.

1971. Das Lied über einen im Rinnsal Zertretenen belegte wochenlang die Nummer 1 der österreichischen Charts. Der Herr Hofa wurde brutal gemeuchelt. Mit Wolfgang Ambros meinte es das Schicksal hingegen gut. Es schickte den Singer-Songwriter auf einen Karriereweg, der Seinesgleichen sucht. 2022. Mit seiner Band, der legendären ‚No 1‘ im Rücken steht Wolfgang Ambros in den großen Hallen des Landes endlich wieder in voller Formation vor seinen Fans. Und sie lassen es sich nicht nehmen auch die Open Air Bühnen dieses Landes wieder zu erobern.

Gut, Gert Steinbäcker, das erste S von STS, begeht im kommenden Jahr einen runden Geburtstag, aber das tut eigentlich nichts zur Sache, außer dass er vielleicht kurz innehält, zurückblickt und erkennt, ‚dass er sehr froh sein kann ein entspanntes Leben geführt zu haben und hoffen, dass das auch noch so weitergeht‘. Eine typische Steinbäcker-Antwort. Knapp und am Punkt gebracht. Es ist heute noch zu früh über das Programm der Tour zu sprechen, womit jedoch zu rechnen sein darf, ist, ein Querschnitt aus dem Schaffen des Singer- Songwriters. Hits und Perlen, die es wert sind, wieder aus der reichhaltigen Song-Schatulle geholt zu werden. Es ist da ja viel entstanden in den vergangenen vierzig Jahren… Auf der Bühne wird erneut die exzellente Band tätig sein, die bereits vor drei Jahren bei der Tournee ‚Alles Live‘ überzeugt hat.

