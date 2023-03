Buchpräsentation von „Sunny & Honey im Hühnerglück“

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Vergangene Woche präsentierte Sabine Rabel bei Schlögl-Ei die Fortsetzung ihres Buches „Sunny & Honey im Hühnerglück“.

In „Sunny und Honey total verknallt“ geht es um den Gockel Klaus, der die Hühnerdamenwelt auf den Kopf stellt. „Der Gockel genießt das sehr und es scheint für ihn nichts Besseres zu geben. Bis er Honey kennenlernt – die einzige Henne, die nicht verrückt nach ihm ist, die sich nicht verstellt und einfach das tut, was ihr Freude bereitet“, so Sabine Rabel. Bereits nachdem ihr erstes Buch über die beiden Hühner erschienen war, war ihr klar, dass die Geschichte weiter gehen wird. „Tagtäglich erlebe ich lustige Abenteuer auf meinem bunten Hühnerhof, dazu ein bisschen Fantasie und jede Menge Kreativität und die Geschichten entstehen von ganz allein“ erzählt sie weiter. Das Buch hat sie auch wieder selbst illustriert.

„Meiner einzigartigen Technik bin ich treu geblieben: Ich male mit Eitempera – ich hole mir einige Eier aus dem Hühnerstall, nehme das Eiweiß und vermische es mit hochwertigen Farbpigmenten. Das verleiht den Farben eine wunderbare Leuchtkraft und schenkt den Bildern einen Hauch von Lebendigkeit“, erzählt Rabel. Und auch die Idee für den dritten Band ist bereits geboren. Darin wird eine Gruppe von jungen Küken, die wachsen und die Welt entdecken wollen, die Hauptrolle spielen.

Die BVZ verlost ein Exemplar von „Sunny und Honey total verknallt“.

Wer dieses gewinnen möchte, schreibt bis 6. April ein Mail mit dem Kennwort „Sunny und Honey“ an gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder nimmt online teil.