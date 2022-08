Burgenland extrem: Abenteuer im Süden

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Die Organisatoren der Burgenland Extrem Tour haben sich mit dem Verein 24 Stunden Burgenland der Faszination besonderer Abenteuer verschrieben. Ein solches steigt nun zum bereits zweiten Mal von 26. bis 28. August mit der Expedition Südburgenland. Drei Tage und zwei Nächte sind die Teilnehmer dieser organisierten Tour mit dem Rucksack unterwegs. Los geht es am Freitag (26. August) von der Burg Schlaining aus, die Tour führt dann in weiterer Folge über Boszok in Ungarn und Bildein bis zur Burg Güssing.

Zwei Startplätze im Zuge eines BVZ-Gewinnspiels

An sich ist die Anmeldefrist bereits vorüber.

Die BVZ verlost aber noch zwei Plätze für interessierte Abenteurer.

Einfach ein E-Mail an gewinnspiel@bvz.at (Betreff „Expedition Südburgenland“) schicken.

Name und Telefonnummer nicht vergessen

Einsendeschluss ist der 22. August

Weitere Infos: 24stundenburgenland.com