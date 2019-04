Die historisch-romantische Cselley-Mühle sorgt bereits seit 42 Jahren für kulturelles Leben auf dem Land.

Die Mühle beherbergt heute ein weit über die Landesgrenzen hinaus bekanntes, auf seine analoge Spezialisierung stolzes Tonstudio. Sie ist Heimat für regelmäßige Poetry Slams und bekannt für Feste, von familiär bis szenisch – natürlich mit dazugehöriger Kulinarik.

Auch das Festival „C’est la Mü“ zelebriert das Leben, die Vielfalt und die Besonderheit dieses Ortes und stellt Lustiges, Schönes und Originelles und Neues vor – so wie es dem Credo der Mühle schon immer entspricht.

