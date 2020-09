Im Rahmen des Welttierschutztages am 4. Oktober unterstützt Austria Pet Food die Initiative der Schnauzen WG in Rechnitz. Das Team der karitativen Tierschutzorganisation nimmt seit 2017 in Not geratene Hunde aus dem In- und Ausland auf und versorgt diese liebevoll bis sie ein neues Zuhause gefunden haben.

Die Schnauzen WG hat für heuer den Bau eines Übersprungschutzes für das rund 800 Quadratmeter große Freigelände, wo die Erstankömmlinge vorübergehend ihr Zuhause finden, geplant. Austria Pet Food unterstützt dieses Vorhaben mit einem finanziellen Beitrag. Die Produktion läuft bei der Austria Pet Food auch in der Zeit der Corona-Pandemie auf Hochtouren. Aktuell erweitert das Unternehmen seine Produktion für hochwertige Hunde- und Katzennahrung um eine zusätzliche Fertigungslinie für Nassfutter in Dosen. Bis zum Jahresende entsteht in der Fabrik in Pöttelsdorf eine Fertigungslinie, mit der das Unternehmen zukünftig hoch-qualitative Paté-Vollfleisch-Produkte erzeugen wird.

Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober verlost die BVZ einen Gutschein für einen Jahresbedarf an Hunde- und Katzenfutter. Kennwort: Welttierschutztag. Einsendeschluss: 20. Oktober.