Die Stadtgemeinde zahlt den Einkauf, die Konsumation, die Dienstleistung, etc. bei Oberwarter Unternehmen zurück. Im Rahmen des Gewinnspiels besteht seit 2. Juni bis einschließlich 10. September 2020 für Privatpersonen die Möglichkeit ein Gewinnspiel-Formular mit ihren persönlichen Daten und den Rechnungskopien von fünf Einkäufen, Konsumationen, Dienstleistungen, etc. die in fünf unterschiedlichen Betrieben oder Filialen in Oberwart oder St. Martin/Wart getätigt wurden, einzusenden. Dies kann per Mail, per Fax oder per Post/persönliche Abgabe erfolgen. Das Gewinnspiel-Formular wird sowohl online als auch in gedruckter Form zur Verfügung stehen.

Zehn Wochen lang (3. Juli – 4. September) werden jeden Freitag 10 Gewinner gezogen, refundiert wird die Summe aller 5 eingesendeten Rechnungen, maximal jedoch 2.000 Euro. Am Freitag, 11. September 2020, soll es dann nochmals eine große Verlosung mit allen Teilnehmer*innen des Gewinnspieles geben. Dort sollen attraktive Hauptpreise verlost werden.

Alle Details und die Teilnahmebedingungen auf www.oberwart.at/aktuelles

Egal ob neues Outfit, Kaffeehausbesuch, Lebensmittel oder Massage, die Stadtgemeinde Oberwart zahlt die Rechnung! Und so funktioniert es:

Bei 5 verschiedenen Oberwarter bzw. St. Martiner Betrieben einkaufen, genießen, beraten lassen, etc.

Rechnungen im Zeitraum von 2. Juni bis 10. September 2020 sammeln

Gewinnspiel-Formular im Rathaus abholen oder auf www.oberwart.at downloaden

Formular ausfüllen, 5 Rechnungen von 5 unterschiedlichen Betrieben kopieren/fotografieren

Ausgefülltes Formular samt 5 Rechnungen an die Stadtgemeinde schicken

Per E-Mail an gewinnspiel@oberwart.gv.at (bitte in gut lesbarer Auflösung)

Per Fax an 03352/38055-113

Per Post an Stadtgemeinde Oberwart, Hauptplatz 9, 7400 Oberwart, „Sommer-Gewinnspiel“

Gewinnen