Gewinnspiel Die Nockis mit Open Air am Weingut in Horitschon!

Lesezeit: 2 Min

Die Nockis. Es wartet ein Schlagerfest der Extraklasse. Foto: Music Management GMBH

E inzigartiges Ambiente, regionale Schmankerl, Weinbars, Chillout-Zone und VIP-Bereich: Die Nockis kommen am 21. Mai zum Open Air Konzert am Weingut von Eichenwald Weine in Horitschon.

Werbung Anmeldung zum Newsletter Die BVZ verlost Tickets für das „Nockis“- Open Air Konzert am 21. Mai in Horitschon. Kennwort: Nockis. Einsendeschluss: 24. April.