Es ist eine der typischen Regionen im Burgenland, in der dem Besucher „das Herz aufgeht“ — wie man bei uns sagt, sobald Lebensfreude auf Begeisterung trifft. Liegt es am milden Klima, am südlichen Flair, am warmen Wasser, an der ausgezeichneten Wasserqualität, an der malerischen Natur mitten im Wald, wo man tief luftholen kann oder an der gemütlichen Lebensart der Menschen, die hier heimisch sind und als Gastgeber die Dinge gerne in Ruhe angehen?

Ein vielseitiges Angebot Wasserrutschen, Sprunganlage, Schwimminsel, ein riesiger Sandstrand mit Beschattung für die Kleinen, Sonnenterrassen, Tageskabinen, Solarduschen, Sonnenschirm- und Liegenverleih, Beachvolleyballplatz, Kinderspielplatz, Tennisplätze und vieles mehr stehen zur Verfügung. Ein befestigter und beleuchteter Weg führt Sie um den See. Ein abgegrenzter Nicht-Schwimmerbereich bietet Sicherheit für unsere Kleinen.

Für ein besonderes Abenteuer sorgen die zwei Stand Up-Paddes zum Ausleihen vor Ort. Ein freies WLAN bietet den Gästen zusätzlichen Komfort.

Die BVZ verlost 10 Familieneintritte und Strandkörbe.

Öffnungszeiten täglich bei Badewetter Sonnensee:

9 bis 19 Uhr www.ritzing.at Sonnensee Lounge: 9 bis 19 Uhr

www.sonnenseelounge.com www.facebook.com/