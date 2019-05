Vorbei an Weingärten, Sonnenblumenfeldern, schattigen Wäldern, weit ausladenden Feldern und romantischen Dörfern führt die 23 Kilometer lange Draisinenstrecke quer durch den Bezirk.

Entlang der Strecke gibt es viel zu entdecken: zum Beispiel das Töpfermuseum Stoob, das Museum für Baukultur in Neutal oder die Ausstellung „Natur auf der Spur“ im Schloss Lackenbach.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist natürlich auch bestens gesorgt. Auf drei bewirteten Stationen können sich die Gäste stärken und gesellige Stunden verbringen. Am Bahnhof in Markt St. Martin, im „Magazin“ in Stoob und in der Bahnhofsbäckerei in Lackenbach werden Gäste mit regionalen Spezialitäten verwöhnt.

Die BVZ verlost in Kooperation mit Kiddyspace und Sonnenland Draisinentour eine Draisinen-Fahrt für vier Personen. Kennwort: Draisinentour. Einsendeschluss: 5. Juni.