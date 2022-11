Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Weihnachten kommt in großen Schritten – und ein schön geschmückter Christbaum gehört da defitinitiv dazu. Festlich glänzender Dekor, herrlich duftende Nadeln – ein schöner Christbaum bringt Freude und Entspannung. Mitmachen lohnt sich also: Die burgenländischen Christbaumproduzenten und die BVZ verlosen rechtzeitig vor dem großen Weihnachtstrubel Qualitätschristbäume aus dem Burgenland.

Hier steht ein breites Angebot an verschiedenen Baumarten zur Verfügung. Tipp: Der Christbaum bleibt länger frisch, wenn er bis Weihnachten kühl aufbewahrt wird (z.B. im Keller oder am Balkon) und ein mit Wasser befüllter Christbaumständer benutzt wird. Der Christbaumverkauf startet, wie bereits in den Vorjahren, wieder am ersten Adventwochenende. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Kennwort: . Einsendeschluss: 29. November.