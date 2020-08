Vorwiegend in burgenländischer Mundart beschreibt Hans Krenn in Gedichten und Prosatexten Gedanken, Gefühle und Erlebnisse. Dabei gelingt es ihm in schlichten, manchmal fragmentarisch anmutenden Gedichten, wie kaum ein anderer zu berühren.

Religiöse nachdenklich stimmende Motive führen durch den Jahreskreis ebenso wie weltliche humorvolle Geschichten.

Die BVZ verlost in Kooperation mit edition lex liszt 12 das Buch „Umi za dir“ von Hans Krenn. Teilnahmeschluss ist der 9. August.