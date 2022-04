Gewinne Mautner’s Vinegar Tonic Fruchtgelees

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Die Frage, was heuer ins Osternest kommt, könnte mit den neuen Mautner Markhof Produkten geklärt sein: : Fruchtgelees in den Sorten Raspberry Vinegar Tonic und Apple Vinegar Tonic. Hergestellt werden die Fruchtgelees mit viel Liebe und Know-how in der Wiener Manufaktur der Zuckerlwerkstatt.

Mit dem Vinegar Tonic hat Mautner Markhof eine österreichische Produktinnovation auf den Markt gebracht und setzt dabei auf das Zusammenspiel natürlicher Zutaten, wodurch sich das Vinegar Tonic von den herkömmlichen Tonics unterscheidet: Für den fruchtig-säuerlichen Geschmack des Raspberry Vinegar Tonic sorgt feiner Rotweinessig. Das Apple Vinegar Tonic erhält seinen herb-fruchtigen Geschmack durch den erfrischenden Apfelessig. Die Vinegar Tonics sind vielseitig einsetzbar und schmecken sowohl eisgekühlt pur, gespritzt als Aperitif oder in Geleeform im Osternest.

Die BVZ verlostdrei Packages. Mitmachen könnt ihr bis zum 10. April.