Gewinne Tageseintritte zum Relaxen in der St. Martins Therme

Was könnte zum Valentinstag schöner sein, als entspannte Zeit zu zweit genießen? Die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen bietet sich für Relax! Tagesurlaube bestens an.

Wasser, Ruhe und Wellness warten auf die Thermengäste inklusive zahlreicher Leistungen wie die Nutzung der See-Sauna sowie der Infrarotliegen, eine Liege in der Relax! Lounge samt Lektüre, Snacks vormittags und nachmittags sowie Gutscheine für den Thermenshop und vieles mehr.

Die BVZ verlost anlässlich des Valentinstages zwei Eintritte für den Exklusivbereich Relax! Tagesurlaub inklusive See-Sauna in die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen.

Diese Tickets müssen nicht am 14. Februar eingelöst werden.

Einsendeschluss: 23. Februar.