Gewinne Tickets für den Wiener Eistraum

Am 19. Jänner startete der Wiener Eistraum in seine 27. Saison. Auf dem Wiener Rathausplatz ist wieder 47 Tage lang Eislaufen angesagt – auf hohem Niveau, vor traumhafter Kulisse und im sicheren Rahmen. Die Eisfläche ist dieses Jahr so groß wie nie zuvor: Insgesamt 9.500 Quadratmeter stehen für das Eislaufvergnügen zu Verfügung.

Eine zusätzliche Plattform auf dem Sky Rink im ersten Stock bietet den Besucherinnen und Besuchern einen traumhaften Ausblick auf die spektakuläre Beleuchtung und die romantischen Eispfade im Rathauspark. Ein Comeback feiern auch die zwei kostenlosen Kinder- und Übungsflächen. Insgesamt stehen allen Schlittschuh-Fans 9.500 Quadratmeter für ihre Schwünge auf dem Eis zur Verfügung.

Die Veranstaltung, die 1996 mit einer Eisfläche in der Größe eines Eishockeyfeldes startete, ist damit einmal mehr gewachsen und in ihrer 27. Saison größer als je zuvor. Alle Informationen sind auf der Website wienereistraum.com zu finden.

Die BVZ verlost Tickets für den Wiener Eistraum. Diese sind bis inklusive 6. März 2022 für einen ausgewählten Tag einlösbar und gültig.

Einsendeschluss: 20. Februar.