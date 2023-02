Helmut Lottis großes Best of - jetzt Karten gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Helmut Lotti weiß, was seine Fans von ihm hören sowie sehen wollen: Natürlich ein Best Of seiner Karriere samt vieler Song-Favoriten plus Auszüge des aktuellen Albums „Italian Songbook“. Um allen und allem gerecht zu werden, bietet im April/Mai 2023 ein Auftritt des beliebten belgischen Crossover- und Pop-Tenors in Begleitung von „The Golden Symphonic Orchestra“ den doppelten Genuss: zwei jeweils rund einstündige Live-Shows. Da werden buchstäblich sämtliche Lied-Wünsche erfüllt.

Über 13 Millionen Mal wurden die Tonträger des engagierten UNICEF-Botschafters bislang verkauft. Sie enthalten ein breites Musik-Spektrum: von Klassik, Pop über Latin, Swing & Jazz bis hin zu Liedern aus Afrika, Russland und jetzt eben auch Italien. Die BVZ verlost Tickets für das Konzert „Helmut Lotti & The Golden Symphonic Orchestra“ am 25. April in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Lotti. Einsendeschluss: 1. März.