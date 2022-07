Hosnhaara Fest: Partyspaß unter den Eichen

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Die Jugend Weppersdorf stellte ein tolles Programm für das Sommer-Event zusammen. So sorgen die „Grabenland Buam“ und „DJ Luke Delayed“ bei einer genialen Lichtshow für heißen Partysound am Festplatz. Zudem versorgt die Crew der Jugend Weppersdorf die Gäste an den Bars (Sternzelt, Hosnstoi, Spritzer- und Shots-Bar sowie in der Summer Lounge) mit erfrischenden Drinks. Für den kleinen Hunger gibt es Burger, Schnitzelsemmel, Pommes und Toastlangos.

Gewinnt mit der BVZ Eintrittskarten für dieses Sommer-Event

Einsendeschluss: 24. Juli

Einfach E-Mail an marketing@bvz.at mit dem Kennwort: Hosnhaara schreiben und mit etwas Glück könnt ihr gewinnen!