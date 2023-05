„il Civetto“ spielen in Wien

Ein Abend im Mai 2011. Bereits aus der Ferne scheint der U-Bahnhof Schlesisches Tor in Berlin zu beben. Hypnotische Beats und Melodien elektrisieren die Luft, eine unwiderstehliche Anziehungskraft geht von dem historistischen Ziegelbau aus. Im Inneren des Bahnhofs beugen sich ein paar junge Musiker über ihre Instrumente und verwandeln die Szenerie binnen Minuten in einen orgiastischen Street Rave. Seit diesem und vielen weiteren Guerilla-Konzerten hat die Gruppe von fünf Freunden aus Berlin eine überaus beeindruckende Entwicklung genommen, die mit „Späti del Sol“ im besten Album von „il Civetto“ gipfeln wird. Das erste, was auffällt: Alle neuen Songs sind auf Deutsch getextet. Mindestens so wichtig wie ihre musikalische Offenheit und Vielseitigkeit ist es „il Civetto“ nämlich, verstanden zu werden.

Die BVZ verlost Tickets für „il Civetto – Späti del Sol“ am 1. Juni im Fluc in Wien. Kennwort: Civetto. Einsendeschluss: 22. Mai.