Im Zeichen der Rose: Gartentage im Schloss Kohfidisch

Rosige Aussichten haben die Besucherinnen und Besucher der heurigen Gartentage, die am 3. und 4. Juni (10 bis 18 Uhr) im zauberhaften Ambiente des Schlosses Kohfidisch stattfinden. Dem Motto „Rosige Zeiten“ will man nämlich alle Ehre machen. Die Macherinnen der Gartentage, Sarah Keil und Martina Schabhüttl, stecken mitten in den Vorbereitungen für das größte Gartenfest des Landes und haben getreu dem Motto wieder so einiges für ihre Gäste parat, „denn Rosen können viel mehr, als nur zauberhaft aussehen.“ Rosen beschenken, verführen, trösten, betören, schmecken, duften, pflegen und schmücken. Und all das gibt es bei den Gartentagen zu erleben. Ob Bodendecker, Strauchrose, Halb- oder Hochstamm, Rambler oder Kletterrose, „bei den Gartentagen gibt es zur Rose deiner Träume auch die passenden Begleitpflanzen dazu“, versprechen Keil und Schabhüttl. „Reden wir über Rosen“ heißt es dort ebenfalls. Egal, ob mit erfahrenen Rosengärtnern oder bei einer Lesung der Autorinnen Martina Parker und Michaela Baumgartner. Weiters gibt es auch die Möglichkeit, sich von der renommierten Haarstylistin Carola Erler im Rosenpavillon stylen zu lassen.

Auch jede Menge Zierrat und Tand mit Rosen wird zum Verkauf angeboten, aber auch Rosenkosmetik, Rosenseifen, Räucherwerk, Tee, Sirupe und kulinarischen Delikatessen warten auf die Gäste. Mehr Infos: www.imschloss.at

Die BVZ verlost Karten für die Gartentage Kohfidisch. Teilnahmeschluss ist der 24. Mai.