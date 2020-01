Spätestens ab 1. Februar muss man eine gültige Vignette für 2020 haben, will man auf österreichischen Schnellstraßen oder Autobahnen unterwegs sein.

Beim BVZ-Gewinnspiel gibt es jetzt vom ARBÖ Burgenland Jahresvignetten zu gewinnen.

Für Pkw kostet die Jahresvignette 91,10 Euro und für Motorräder 36,20 Euro. Wer ohne ein gültiges Pickerl erwischt wird, hat eine Ersatzmaut von 120 Euro zu zahlen.

Gültig ist die neue Vignette für 2020 seit 1. Dezember 2019 und sie läuft am 31. Jänner 2021 ab. Die alte Vignette behält noch bis 31. Jänner 2020 ihre Gültigkeit. Der Kaufnachweis sollte aufbewahrt werden. Er dient bei einem Totalschaden oder bei Bruch der Windschutzscheibe als Beleg für einen Ersatz.

Die BVZ verlost in Kooperation mit dem ARBÖ Jahresvignetten. Kennwort: Vignetten. Einsendeschluss: 16. Jänner.

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.