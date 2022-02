Karten gewinnen: Salonkonzerte im Joseph Haydn Konservatorium

Das Haydn-Haus muss klingen! Unter diesem Motto stehen die kammermusikalischen Salonkonzerte in Haydns ehemaligem Wohnhaus. In Kooperation mit dem Joseph-Haydn Konservatorium finden an jedem letzten Freitag im Monat von April bis September abendliche Kammerkonzerte mit Ensembles und Studierenden statt.

Bei Schönwetter erklingt Haydns Musik und die seiner Schüler und Zeitgenossen im romantischen Innenhof.

Der kürzlich restaurierte Walter-Flügel – ein Originalinstrument aus der Zeit Haydns – wird im Rahmen dieser Konzerte wieder konzertant gespielt werden.

Die BVZ verlost Eintrittskarten für die Salonkonzerte mit Ensembles des Joseph Haydn Konservatoriums in Eisenstadt.

Einsendeschluss: 15. März.