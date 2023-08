Kulinarische Schmankerl bei Weingut Christian Kirnbauer

„Specerey“ bedeutet übrigens edles Gewürz oder feine Speise, all das gibt es ab dem 24. bis 27. August sowie vom 31. August bis 3. September am Sonnenweg. Im gemütlichen Ambiente mit Blick in die Weingärten werden die beliebten Tapas, eine Tiroler-Brettljause, Blaufränkisch-Bratwürste oder Schweinsbraten-Wraps serviert. Natürlich gibt es auch typische Heurigen Brote und Vegetarisches.

Termine Sommer 2023:

24.08. bis 27.08.

31.08. bis 03.09.

jeweils ab 16 Uhr

Reservierungen unter 0677/64 384 577 oder info@weingut-kirnbauer.at

Mit der BVZ gibt es Kulinarisches zu gewinnen!: Zur Verlosung stehen 2x1 Speisen + Getränke. Teilnahmeschluss ist der 15. August.