Kultur, Kulinarik und Musik beim Martinikirtag in St. Martin

Genuss, Musik, Tanz und Unterhaltung – Tradition seit mehr als 21 Jahren – das ist der Martinikirtag in Markt St. Martin am 11.11. Was 1999 als Initiative zur Erhaltung des burgenländischen Brauchtums begann, hat sich zu einem Fest entwickelt, das sich über zehn Tage erstreckt, tausende Besucher und Besucherinnen anzieht und weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt ist. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, welches durch mehr als dreißig Verkaufsstände bereichert wird.

Neben der hochkarätigen Blasmusik vom „11er Blech“ und den „Schürzenträgern“, wird es burgenländische Chormusik und Volkstanz geben. Die Buchvorführung von Max Stiegl, Koch des Jahres 2021, und eine Hundesportvorführung runden das Programm ab.

Die BVZ verlost drei Martinikörbe mit regionalen Schmankerln. Kennwort: Martinikirtag. Einsendeschluss: 8. November.