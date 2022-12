„La Kugarača“: 19. Kuga Ball Großwarasdorf

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Nach zwei Jahren Siesta ist es so weit – der Kuga Ball ist wieder da! Und er wird dafür sorgen, dass man im Bezirk wieder an mexikanisches Bier denkt, wenn man Corona hört! Denn das SindiKUGAt freut sich, die Gäste am 7. Jänner 2023 nach Mexiko zu laden und mit uns gemeinsam den 19. Kuga Ball unter dem Titel „La Kugarača“ zu begehen.

Weitere Infos: https://www.kuga.at/events/19-kuga-ball-la-kugaraca/