Langer Tag der Vinotheken

Am 15. Oktober gilt es, der geschmacklichen Vielfalt der Region auf die Spur zu kommen und die zahlreichen Facetten des Blaufränkisch in allen Vinotheken des Blaufränkischlandes zu erkosten. Ein Gratis-Shuttle bringt die Weinliebhaber von einer Vinothek zu den anderen. Von 13 bis 22 Uhr können ausgewählte Weine in der Vinatrium-Gebietsvinothek verkostet werden.

Ticketpreis: € 28.- pro Person.

Das Ticket gilt am 15. Oktober von 13 bis 22 Uhr und beinhaltet:

Fahrschein für das Shuttle-Taxi und ­­­­Weinverkostung in allen teilnehmenden Vinotheken sowie einen 10% Rabatt-Gutschein für den nächsten Weineinkauf.

Tickets sind in allen teilnehmenden Vinotheken erhältlich (Burgenland-Vinothek in Deutschkreutz, Ortsvinothek Horitschon, Ortsvinothek Neckenmarkt, Ortsvinothek Raiding und Lutzmannsburg-Tschardakenhof).

Die BVZ verlost zwei Tickets. Einfach mitmachen:

Informationen:

Verein Blaufränkischland PUR

Hauptstraße 55

7301 Deutschkreutz

info@blaufraenkischland-pur.at

www.blaufraenkischland-pur.at