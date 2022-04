Magisches Theater: Mit der BVZ zu „Artists, Drums and Fire“ in Wiesen

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Nach dem Erfolg im vorigen Jahr kehrt das märchenhafte Erlebnistheater „Artists, Drums and Fire“ zwischen dem 17. und 25. Juni auf das Festivalgelände Wiesen zurück. In der neuen Show setzt die Eventserie von Tom & Domino Blue auf eine zauberhafte Unterwasserwelt, die durch hochkarätige Akrobatik, Percussions und eine Feuerartistik spektakulär in Szene gesetzt wird.

Die BVZ verlost Tickets für „Artists, Drums & Fire am Festivalgelände in Wiesen für die Vorstellung am 18. Juni um 16 Uhr.

Einsendeschluss: 8. Mai