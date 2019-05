Durch die ehemalige Fabriksanlage in Wien Stadlau weht ab heuer ein ganz anderer Wind. Das Metastadt Open Air feiert hier von 8. bis 11. Juli Premiere. Mit dabei sind Gäste wie The 1975, Two Door Cinema Club, The Japanese House, Greta Van Fleet und Scooter. Ausgewählte Foodtrucks verwöhnen mit hochwertigem Streetfood – inklusive saftigen Fleischgerichten sowie vegetarischer und veganer Kost. Am 9. und 11. Juli heizen After-Show-Partys auch danach so richtig ein.

Die BVZ verlost Tickets für Scooter am 11. Juli in der Metastadt in Wien. Einsendeschluss: 5. Juni.

Oder jetzt schon Tickets sichern im BVZ-Ticketshop!