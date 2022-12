Michael Kelly in Konzert: Highlights auf der Bühne

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Der irisch-amerikanische Sänger und Hitschreiber Michael Patrick Kelly wurde in eine Familienband geboren. Mit 18 Jahren hatte er bereits Welthits wie „An Angel“ und „Fell in Love with an Alien“ geschrieben, über 20 Millionen Alben verkauft, Stadion Tourneen gespielt, die Bühne mit Luciano Pavarotti geteilt und beim „Michael Jackson & Friends“-Konzert mitgewirkt. Danach legte er eine Pause von sechs Jahren ein, bevor er zurückkehrte und solo einen noch erfolgreicheren Karriereweg im Musikgeschäft einschlug. Michael Patrick Kellys unverwechselbare 4-Oktaven-Stimme, sein begnadetes Songwriting, seine Talente als Vollblutmusiker und Produzent – aber auch seine Lebenserfahrung – ermöglichen ihm Songs, die in Sachen Mut, Trost und Hoffnung in die Vollen gehen, ohne dabei je naiv zu wirken.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von „Michael Patrick Kelly“ am 11. Februar 2023 in der Wiener Stadthalle Einsendeschluss: 6. Jänner.