Mit Barock-Jazz-Festival in Konzertsaison

Ein Musikangebot mit Künstlern und Künstlerinnen aus aller Welt, direkt am Geburtsort von Franz Liszt in einem der modernsten Konzertsäle Europas, verspricht hochkarätigen Kunstgenuss in einem weltweit einzigartigen Ensemble. Im März liegt der Fokus auf Barock und Jazz mit einem herausragenden Programm.

Gerald Preinfalk zählt zu Österreichs vielseitigsten Virtuosen und ist eine der wichtigsten Instanzen in Sachen Jazz. Bei der Jazzmatinee 2023 widmet sich Preinfalk mit seinen Freunden dem Werk des legendären Jazzsaxophonisten Paul Desmond – hören und erleben Sie Welthits wie „Take Five“ und weitere Klassiker am Sonntag, dem 19. März um 11 Uhr im Lisztzentrum Raiding.

Die BVZ verlost Eintrittskarten für das Barock-Jazz-Konzert „Tribute to Paul Desmond“ mit Gerald Preinfalk & Friends am 19. März um 11 Uhr im Franz Liszt Konzertsaal in Raiding. Kennwort: Barock-Jazz. Einsendeschluss: 1. März.