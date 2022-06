Mit der BVZ von Weingut zu Weingut in Deutschkreutz

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Die Weinliebhaber können gemütlich von einem Weingut zum nächsten wandern und dabei edle Tropfen verkosten. Die Winzer führen gerne durch ihre Keller, fachsimpeln mit interessierten Weinkennern oder geben auch die eine oder andere amüsante Anekdote zum Besten. Und gut, dass man die eine oder andere Flasche auch mit nach Hause nehmen kann. Den im Ticket inkludierten Einkaufsgutschein kann man am Samstag und auch am darauf folgenden Sonntag direkt bei den Winzern oder in der Vinatrium Gebietsvinothek einlösen.

Die BVZ verlost 2x2 Tickets für das Weinerlebnis am 18. Juni in Deutschkreutz.