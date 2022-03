Mit der BVZ zu "Louie’s Cage Percussion" in Eisenstadt

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Ihre Performance hat die Wurzeln in der Klassik, den Stamm im Jazz, die Äste in der elektronischen Musik und die Zweige in Schauspiel und Comedy. Die Musiker, allesamt ausgebildete Schlagwerker, schlüpfen in verschiedene Rollen und spielen sich durch alle Epochen der Musikgeschichte – mit Witz und Euphorie, Charme und Melancholie; aber jedenfalls mit größter Leidenschaft und herausragendem musikalischen Können. Die Instrumentenbandbreite erstreckt sich von Schlagwerk- und Percussioninstrumenten aus der ganzen Welt bis hin zur Gitarre, Keyboards, Tuba und Gesang.

Die BVZ verlost Tickets für Louie´s Cage Percussion am 28. April im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt.

Einsendeschluss: 19. April