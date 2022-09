Mit der BVZ zum "Cineplexx Day"

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Großes Kino zum einmaligen Super-Preis – das macht Cineplexx möglich und feiert am 22. September den Cineplexx Day. Jeder Film, in jeder Sitzplatzkategorie zu jeder Zeit in jedem Cineplexx Kino und gratis M&M’s* zum Versüßen: Kinotickets gibt es am 22. September ab nur 5 Euro flat. Egal ob sich Kinofans für IMAX, Dolby Cinema, MX4D oder eine andere Technologie entscheiden – an diesem Tag gibt es Kinotickets zum Schnäppchen-Preis. Als besonderes Vorab-Schmankerl zu „Avatar: The Way of Water“, der kurz vor Weihnachten erscheinen wird, ist ganz frisch im Re-Release „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ noch einmal auf der großen Leinwand in 3D zu sehen – auch in IMAX und Dolby Cinema. Dies ist gleichzeitig die einzige Ausnahme, da mit 162 Minuten eine starke Überlänge besteht und dieser daher um 8 Euro flat zu sehen sein wird.

Die BVZ verlost 3x2 Tickets!

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. teilnehmen und gewinnen teilnehmen



Keine Aktionen und News mehr verpassen und gleich hier zum BVZ.at Newsletter anmelden. Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und bin damit einverstanden, dass meine Daten an den angeführten Kooperationspartner weitergegeben werden.* Weiter

Mehr Informationen unter www.cineplexx.at/cineplexxday